В Барселоне мужчина угрожал группе полицейских ножом
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Об этом сообщает Городская гвардия Барселоны на своей странице в Twitter.
Уточняется, что мужчина «демонстрировал очень агрессивное поведение» и угрожал сотрудникам правоохранительных органов большим ножом.
«Один из офицеров был вынужден использовать огнестрельное оружие», — говорится в заявлении.
В настоящий момент идёт расследование по факту данного происшествия.
В октябре во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. В результате данной атаки есть погибшие.