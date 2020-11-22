В Барселоне мужчина угрожал группе полицейских ножом

В Барселоне полицейские ранили мужчину, который угрожал им ножом.

Об этом сообщает Городская гвардия Барселоны на своей странице в Twitter.

Уточняется, что мужчина «демонстрировал очень агрессивное поведение» и угрожал сотрудникам правоохранительных органов большим ножом.

«Один из офицеров был вынужден использовать огнестрельное оружие», — говорится в заявлении.

В настоящий момент идёт расследование по факту данного происшествия.

В октябре во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. В результате данной атаки есть погибшие.