Песков: Путин и Байден отметили необходимость интенсивного диалога стран
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«Стороны чётко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — приводит ТАСС его слова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков отметил, что в переговорах Путина и Байдена «была деловитость и прагматичность».
Ранее в Кремле заявили, что состоявшийся 26 января разговор лидеров России и США был рабочим и откровенным.