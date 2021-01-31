Песков: Путин и Байден отметили необходимость интенсивного диалога стран

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров отметили необходимость интенсивного диалога между государствами, несмотря на наличие глубоких разногласий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путин и Байден отметили необходимость интенсивного диалога стран
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Стороны чётко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — приводит ТАСС его слова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что в переговорах Путина и Байдена «была деловитость и прагматичность».

Ранее в Кремле заявили, что состоявшийся 26 января разговор лидеров России и США был рабочим и откровенным.

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