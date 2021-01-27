В Кремле назвали откровенным разговор Путина и Байдена

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В Кремле охарактеризовали беседу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали откровенным разговор Путина и Байдена
  • РИА Новости

По его словам, беседа длилась чуть больше 35 минут.

«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, обсудили в том числе продление договора СНВ.

Переговоры состоялись 26 января.

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