В Кремле назвали откровенным разговор Путина и Байдена
- РИА Новости
По его словам, беседа длилась чуть больше 35 минут.
«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, обсудили в том числе продление договора СНВ.
Переговоры состоялись 26 января.