В Кремле назвали откровенным разговор Путина и Байдена

В Кремле охарактеризовали беседу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, беседа длилась чуть больше 35 минут.

«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, обсудили в том числе продление договора СНВ.

Переговоры состоялись 26 января.