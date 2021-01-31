Песков назвал продление ДСНВ успехом «думающего человечества»

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Продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является успехом всего думающего человечества в целом и президента России Владимира Путина в частности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал продление ДСНВ успехом «думающего человечества»
  • РИА Новости

По его словам, продление договора нужно считать успехом всего думающего человечества.

«Это тема, которая волновала всех. Ну и конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента, который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ... который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран», — приводит РИА Новости его слова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет. 

Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что продление договора является лишь началом серьёзных переговоров с Россией.

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