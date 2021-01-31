Песков назвал продление ДСНВ успехом «думающего человечества»
- РИА Новости
По его словам, продление договора нужно считать успехом всего думающего человечества.
«Это тема, которая волновала всех. Ну и конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента, который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ... который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран», — приводит РИА Новости его слова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет.
Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что продление договора является лишь началом серьёзных переговоров с Россией.