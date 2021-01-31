Иммунолог рассказала об отличиях гриппа от коронавируса

Врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева сообщила, что при заболевании коронавирусной инфекцией высокая температура держится дольше, чем при гриппе.

«У ковида много разных форм. Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При ковиде она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой. И это изнуряет. Притом что в анализах будут минимальные изменения, которые не будут требовать локализации. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе», — приводит «Вечерняя Москва» её слова.

По словам Ярцевой, в отличие от гриппа при коронавирусе обычно не поражается горло.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам после завершения пандемии коронавируса использовать медицинские маски в общественных местах в сезон подъёма заболеваемости респираторными инфекциями.