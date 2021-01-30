Онищенко рекомендовал россиянам носить маски после пандемии

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам после завершения пандемии коронавируса использовать медицинские маски в общественных местах в сезон подъёма заболеваемости респираторными инфекциями.

«В сентябре у нас подъём заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. И носить их (маски. — RT) надо будет. Это такая же инфекция, даже более тяжёлая, чем коронавирус», — цитирует его ТАСС.

Также Онищенко рекомендовал носить маски людям, переболевшим коронавирусом или прошедшим вакцинацию, у которых выработался иммунитет.

Ранее Ирина Добрецова, кандидат медицинских наук, руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач-педиатр, в беседе с ФАН рассказала о необходимости носить маски после вакцинации от COVID-19.