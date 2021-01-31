Во Франции за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки составило 24 392, скончались 242 человека. Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Всего COVID-19 в стране с начала пандемии подтвердился у 3 177 879 человек, умерли 75 862.

Ранее сообщалось, что всех приезжающих во Францию из стран за пределами ЕС обязали проходить недельный карантин.