В Берлине выявили случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19

Короткая ссылка
В двух клиниках Vivantes в Берлине выявили случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба группы клиник.
В Берлине выявили случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19
  • Reuters

«Во время систематического секвенирования в Vivantes сегодня, 29 января, были обнаружены два случая южноафриканского варианта вируса B.1.351», — говорится в сообщении.

Один случай был зафиксирован в клинике Гумбольдта, другой — в клинике Шпандау (у приехавшего из ЮАР человека).

Оба пациента помещены в изоляцию.

Ранее в американском штате Южная Каролина выявили первые случаи заболевания южноафриканским вариантом коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что британский вариант коронавируса VOC-202012/01 обнаружен в 70 странах, а южноафриканский штамм — в 31 стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить