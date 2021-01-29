В Берлине выявили случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19

В двух клиниках Vivantes в Берлине выявили случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба группы клиник.

«Во время систематического секвенирования в Vivantes сегодня, 29 января, были обнаружены два случая южноафриканского варианта вируса B.1.351», — говорится в сообщении.

Один случай был зафиксирован в клинике Гумбольдта, другой — в клинике Шпандау (у приехавшего из ЮАР человека).

Оба пациента помещены в изоляцию.

Ранее в американском штате Южная Каролина выявили первые случаи заболевания южноафриканским вариантом коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что британский вариант коронавируса VOC-202012/01 обнаружен в 70 странах, а южноафриканский штамм — в 31 стране.