В Белом доме рассказали о разговоре Путина и Байдена

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга рассказала о разговоре российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
В Белом доме рассказали о разговоре Путина и Байдена
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По её словам, у Байдена «были чёткие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора».

«Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, чётко передал это во время разговора», — заявила Псаки.

Ранее в Кремле охарактеризовали беседу Путина и Байдена как рабочую и откровенную.

Также сообщалось, что президенты России и США в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению ДСНВ.

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