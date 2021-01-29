Володин прокомментировал соглашение о продлении ДСНВ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал соглашение о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Наиболее важным считаю закон о ратификации соглашения о продлении договора между Россией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Срок действия ДСНВ истекал 5 февраля 2021 года. Если бы договорённость о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое российским лидером Владимиром Путиным соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению ДСНВ.

Как отметили в МИД России, стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.