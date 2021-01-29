Байден отменил нововведения Трампа в сфере медицинского страхования

Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере страховой медицины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесённый Трампом… Я не создаю новый закон или меняю в нём что-либо, я лишь возвращаю то, что было», — сказал Байден.

Как заявил Байден, подписывая указы, «в них нет ничего нового, мы лишь восстанавливаем закон о доступном здравоохранении и Medicare».

Ранее Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.