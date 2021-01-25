Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Европы

Президент США Джозеф Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

«Президент Байден решил сохранить ранее введённые ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединённого Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что в список добавляется ЮАР.

Псаки добавила, что все прибывающие в США должны будут до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым с 26 января отменяются введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Тогда же Псаки заявила, что Байден не позволит Трампу снять ограничения на въезд.