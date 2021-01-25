Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Европы

Короткая ссылка
Президент США Джозеф Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.
Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Европы
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

«Президент Байден решил сохранить ранее введённые ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединённого Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что в список добавляется ЮАР.

Псаки добавила, что все прибывающие в США должны будут до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым с 26 января отменяются введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Тогда же Псаки заявила, что Байден не позволит Трампу снять ограничения на въезд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить