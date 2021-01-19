Трамп снимет ограничения на въезд в США из ряда европейских стран

Действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым с 26 января отменяются введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

Об этом говорится в документе, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ограничения на въезд касались всех, кто побывал в последние две недели в указанных странах, а не граждан этих стран. Они могли приезжать в США из третьих стран.

«Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США. В связи с этим постановляю, что исполнительные указы о приостановке въезда прекращают свое действие с 12:01 26 января», — отмечается в тексте.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп снимет ограничения на въезд в США из Европы и Бразилии.

Также США с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну авиапассажиров предоставлять отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.