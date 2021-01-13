США будут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19

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США с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну авиапассажиров предоставлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC, пассажиры должны будут пройти тест на COVID-19 не более чем за три дня до поездки и предъявить его результат авиакомпании. 

Переболевшие коронавирусом пассажиры смогут предоставить авиакомпании документ, подтверждающий, что они выздоровели. 

Авиакомпании должны будут удостовериться в наличии документов у путешествующих в США перед полётом.

Отмечается, что если пассажир не предоставит документ с отрицательным результатом теста или о выздоровлении или же решит не проходить тест, авиакомпания должна отказать пассажиру в посадке.

Ранее сообщалось, что почти 9 млн человек в США получили первую дозу вакцины от СOVID-19.

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