Reuters: Трамп снимет ограничения на въезд в США из Европы и Бразилии

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Президент США Дональд Трамп с 26 января снимет введённые ранее из-за COVID-19 ограничения на въезд для неграждан Соединенных Штатов из стран Евросоюза, Великобритании, Бразилии.
Reuters: Трамп снимет ограничения на въезд в США из Европы и Бразилии
  • Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что снятие ограничений на въезд начнёт действовать в тот же день, когда США начнут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19.

Ограничения на въезд в США из большинства стран Европы были введены в середине марта прошлого года из-за распространения коронарвируса, Бразилия была добавлена в этот список в мае.

Ранее стало известно, что США с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну авиапассажиров предоставлять отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.

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