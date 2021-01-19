Reuters: Трамп снимет ограничения на въезд в США из Европы и Бразилии
- Reuters
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что снятие ограничений на въезд начнёт действовать в тот же день, когда США начнут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19.
Ограничения на въезд в США из большинства стран Европы были введены в середине марта прошлого года из-за распространения коронарвируса, Бразилия была добавлена в этот список в мае.
Ранее стало известно, что США с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну авиапассажиров предоставлять отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.