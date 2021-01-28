В Госдуме оценили подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ
- РИА Новости
«С одной стороны, это, конечно, положительная новость, хорошо, что нашей делегации подтвердили полномочия, но, с другой стороны, трудно понять тех, кто воздержался, а тем более проголосовал против. То есть Россия, во-первых, является крупнейшим европейским государством, и обсуждать европейскую повестку без участия России, на мой взгляд, совершенно контрпродуктивно. Во-вторых, Россия входит в число крупнейших доноров организации. Конечно, мы позитивно оцениваем решение», — подчеркнул Морозов.
Также депутат, комментируя попытки украинской делегации 25 января оспорить полномочия делегации России, заявил, что такая риторика воспринимается в Европе «как заезженная пластинка».
«Ничего нового не могут предложить в плане своей аргументации, поэтому эта позиция вызывает всё большее раздражение у остальных делегаций», — заключил он.
Ранее депутаты ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии.
25 января на открытии зимней сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации России.