В Госдуме оценили подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы, по результатам которого были подтверждены полномочия российской делегации на зимней сессии.
В Госдуме оценили подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ
  • РИА Новости

«С одной стороны, это, конечно, положительная новость, хорошо, что нашей делегации подтвердили полномочия, но, с другой стороны, трудно понять тех, кто воздержался, а тем более проголосовал против. То есть Россия, во-первых, является крупнейшим европейским государством, и обсуждать европейскую повестку без участия России, на мой взгляд, совершенно контрпродуктивно. Во-вторых, Россия входит в число крупнейших доноров организации. Конечно, мы позитивно оцениваем решение», — подчеркнул Морозов.  

Также депутат, комментируя попытки украинской делегации 25 января оспорить полномочия делегации России, заявил, что такая риторика воспринимается в Европе «как заезженная пластинка».

«Ничего нового не могут предложить в плане своей аргументации, поэтому эта позиция вызывает всё большее раздражение у остальных делегаций», — заключил он.

Ранее депутаты ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии.

25 января на открытии зимней сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации России.

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