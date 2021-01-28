В Госдуме оценили подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы, по результатам которого были подтверждены полномочия российской делегации на зимней сессии.

«С одной стороны, это, конечно, положительная новость, хорошо, что нашей делегации подтвердили полномочия, но, с другой стороны, трудно понять тех, кто воздержался, а тем более проголосовал против. То есть Россия, во-первых, является крупнейшим европейским государством, и обсуждать европейскую повестку без участия России, на мой взгляд, совершенно контрпродуктивно. Во-вторых, Россия входит в число крупнейших доноров организации. Конечно, мы позитивно оцениваем решение», — подчеркнул Морозов.

Также депутат, комментируя попытки украинской делегации 25 января оспорить полномочия делегации России, заявил, что такая риторика воспринимается в Европе «как заезженная пластинка».

«Ничего нового не могут предложить в плане своей аргументации, поэтому эта позиция вызывает всё большее раздражение у остальных делегаций», — заключил он.

Ранее депутаты ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии.

25 января на открытии зимней сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации России.