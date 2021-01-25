Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации России на зимней сессии

Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии.

Как пишут РИА Новости, в ходе открытия в понедельник, 25 января, зимней сессии ассамблеи, глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с предложением оспорить по существу полномочия делегации России.

После этого было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со ст. 8 Регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).

Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсуждаться в ходе зимней сессии ассамблеи на этой неделе.

Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий заявил, что если полномочия российской делегации в ПАСЕ не подтвердят в полном объёме, она покинет Страсбург.

Ранее стало известно, что российская делегация прибыла на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдёт 25—28 января.