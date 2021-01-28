Джабаров прокомментировал заявление НАТО о готовности к «агрессии» России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к членам военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России.

«Россия никому не угрожает. Зачем он призывает НАТО быть более бдительными и аккуратными, готовиться к агрессии со стороны России, непонятно, зачем он разжигает такие настроения», — сказал парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что именно НАТО двигается к границам России.

«НАТО уже находится в странах Прибалтики, уже и в Румынии, в Польше, в Чехии, то есть во всех странах бывшего Варшавского договора, размещаются новые ракетные установки, новые вооружения, танки... то есть НАТО двигается к России, поэтому говорить о том, что есть угроза со стороны России, смешно. Я считаю, что это неправильно и некорректно устами такого уважаемого человека, как Столтенберг, делать подобные заявления», — заключил он.

Ранее Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России.