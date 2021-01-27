В ЮАР одобрили использование вакцины AstraZeneca против COVID-19

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Регулирующий орган в вопросе лекарственных средств ЮАР одобрил использование вакцины против коронавируса британской компании AstraZeneca.
В ЮАР одобрили использование вакцины AstraZeneca против COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя совета ведомства Хелен Рис.

«Говоря о вакцине AstraZeneca… она, как вы знаете, получила разрешение на использование в условиях чрезвычайной ситуации», — заявила она в ходе пресс-конференции.

Вместе с этим Рис уточнила, что ряд других компаний в настоящий момент также ведут переговоры с южноафриканским регулятором о возможности использования своих вакцин в ЮАР.

Ранее в AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины.

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