Инвесторы в США подали иск на AstraZeneca

Инвесторы в США подали иск на британско-шведскую компанию AstraZeneca, которая занимается созданием вакцины от коронавируса. Её обвиняют в сокрытии данных и проблем, повлёкших падение её акций.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда. Истцы в рамках группового иска требуют от ответчиков возмещения ущерба. Как указывает агентство, иск был подан 26 января в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка от системы пенсионного обеспечения служащих округа Монро. Уточняется, что помимо прочих в числе ответчиков значится гендиректор компании Паскаль Сорио. Ранее в AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины.