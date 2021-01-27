Инвесторы в США подали иск на AstraZeneca
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Истцы в рамках группового иска требуют от ответчиков возмещения ущерба.
Как указывает агентство, иск был подан 26 января в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка от системы пенсионного обеспечения служащих округа Монро.
Уточняется, что помимо прочих в числе ответчиков значится гендиректор компании Паскаль Сорио.
Ранее в AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины.