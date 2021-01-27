Инвесторы в США подали иск на AstraZeneca

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Инвесторы в США подали иск на британско-шведскую компанию AstraZeneca, которая занимается созданием вакцины от коронавируса. Её обвиняют в сокрытии данных и проблем, повлёкших падение её акций.
Инвесторы в США подали иск на AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Истцы в рамках группового иска требуют от ответчиков возмещения ущерба.

Как указывает агентство, иск был подан 26 января в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка от системы пенсионного обеспечения служащих округа Монро.

Уточняется, что помимо прочих в числе ответчиков значится гендиректор компании Паскаль Сорио.

Ранее в AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины.

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