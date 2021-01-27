Путин заявил об угрозе начала борьбы «всех против всех»

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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы «всех против всех».
Путин заявил об угрозе начала борьбы «всех против всех»
  • РИА Новости

«Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин заявил о сохраняющихся рисках нарастания противоречий в мире во всех сферах.

В августе 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о конце западной гегемонии в мире.

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