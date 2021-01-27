Путин заявил о рисках нарастания противоречий в мире во всех сферах

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на сессии «Давосская повестка дня — 2021», организованной Всемирным экономическим форумом, заявил о сохраняющихся рисках нарастания противоречий в мире во всех сферах.
Путин заявил о рисках нарастания противоречий в мире во всех сферах
  • РИА Новости

Глава государства отметил, что в мире происходят коренные трансформации в глобальной экономике, политике, социальной жизни и технологиях.

«Пандемия коронавируса... ставшая серьёзным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, пандемия обострила проблемы и дисбалансы, накопившиеся в мире.

«Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий. Такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах», — добавил он.

Путин отметил, что некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию в мире с той, что была в 30-х годах прошлого века.

«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения... это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма... обострение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах», — сказал он.

Президент России добавил, что это «не добавляет стабильности и предсказуемости» международным отношениям.

В ноябре Путин назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми столкнулось человечество из-за COVID-19.

Генсек ООН Антониу Гутерреш также заявил о худшем экономическом кризисе за столетие на фоне пандемии.

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