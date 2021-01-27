Путин заявил о рисках нарастания противоречий в мире во всех сферах
- РИА Новости
Глава государства отметил, что в мире происходят коренные трансформации в глобальной экономике, политике, социальной жизни и технологиях.
«Пандемия коронавируса... ставшая серьёзным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», — подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, пандемия обострила проблемы и дисбалансы, накопившиеся в мире.
«Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий. Такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах», — добавил он.
Путин отметил, что некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию в мире с той, что была в 30-х годах прошлого века.
«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения... это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма... обострение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах», — сказал он.
Президент России добавил, что это «не добавляет стабильности и предсказуемости» международным отношениям.
В ноябре Путин назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми столкнулось человечество из-за COVID-19.
Генсек ООН Антониу Гутерреш также заявил о худшем экономическом кризисе за столетие на фоне пандемии.