Более 2 млн человек в Индии вакцинировались от коронавируса

Более 2 млн жителей Индии получили прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил индийский Минздрав.

«Согласно предварительному отчёту, в общей сложности 2 029 424 пациента (до 7 часов вечера сегодня) были вакцинированы в ходе 36 572 сеансов», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновит авиасообщение с Индией и ещё тремя странами с 27 января.

25 января посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил, что получил первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».