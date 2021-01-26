Россия и Иран подписали соглашение по информационной безопасности
- РИА Новости
«Мы только что подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности», — заявил Лавров.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что иранская сторона провела переговоры с Россией, Китаем и Индией по поводу вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Также сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл телефонные переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.