Россия и Иран подписали соглашение по информационной безопасности

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Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, что стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности.
Россия и Иран подписали соглашение по информационной безопасности
  • РИА Новости

«Мы только что подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности», — заявил Лавров.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что иранская сторона провела переговоры с Россией, Китаем и Индией по поводу вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Также сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл телефонные переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

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