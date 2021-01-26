Россия и Иран подписали соглашение по информационной безопасности

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, что стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности.

РИА Новости