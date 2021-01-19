Иран провёл переговоры с Россией и КНР по поводу вакцины от COVID-19
- РИА Новости
Рабии подчеркнул, что Иран намерен купить безопасную вакцину.
«Мы получим 16,8 млн доз по COVAX. Помимо этого, мы провели с Китаем, Россией и Индией переговоры касательно приобретения и оперативной транспортировки (вакцины. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил импорт вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанных в США и Великобритании.
В ноябре Иран начал клинические испытания двух вакцин от COVID-19 собственного производства.