Иран провёл переговоры с Россией и КНР по поводу вакцины от COVID-19

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что иранская сторона провела переговоры с Россией, Китаем и Индией по поводу вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Рабии подчеркнул, что Иран намерен купить безопасную вакцину.

«Мы получим 16,8 млн доз по COVAX. Помимо этого, мы провели с Китаем, Россией и Индией переговоры касательно приобретения и оперативной транспортировки (вакцины. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил импорт вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанных в США и Великобритании.

В ноябре Иран начал клинические испытания двух вакцин от COVID-19 собственного производства.