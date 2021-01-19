Иран провёл переговоры с Россией и КНР по поводу вакцины от COVID-19

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Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что иранская сторона провела переговоры с Россией, Китаем и Индией по поводу вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Иран провёл переговоры с Россией и КНР по поводу вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

Рабии подчеркнул, что Иран намерен купить безопасную вакцину.

«Мы получим 16,8 млн доз по COVAX. Помимо этого, мы провели с Китаем, Россией и Индией переговоры касательно приобретения и оперативной транспортировки (вакцины. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил импорт вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанных в США и Великобритании.

В ноябре Иран начал клинические испытания двух вакцин от COVID-19 собственного производства.

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