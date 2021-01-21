Патрушев провёл переговоры с иранским коллегой

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл телефонные переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили ряд вопросов российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, а также международную повестку дня, в частности проблематику афганского урегулирования», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что иранская сторона провела переговоры с Россией, Китаем и Индией по поводу вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на следующей неделе посетит с визитом Азербайджан, Россию, Армению и Грузию.