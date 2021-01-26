Пушков назвал намёком слова Псаки о том, что Байден снимает трубку

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Глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал ответ пресс-секретаря президента США Джен Псаки на вопрос о возможности разговора американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Псаки, она не может «предсказать... какие-либо разговоры на данном этапе, но, конечно, президент снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров».

«Намёк ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчёт: в политике условностей не бывает — важно всё», — написал Пушков в Telegram.

Он отметил, что особенно важно «с учётом того настроя, с которым Байден пришёл в Белый дом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если администрация президента США Джо Байдена будет готова к сотрудничеству с Москвой, то российский лидер Владимир Путин ответит взаимностью.

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