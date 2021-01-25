Белый дом оценил возможность разговора Байдена с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможность разговора президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я не могу предсказать для вас какие-либо разговоры на данном этапе, но, конечно, президент снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими. Есть планируемые звонки на предстоящие дни, я сообщу вам об их содержании, когда они произойдут», — приводит РИА Новости слова Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если администрация президента США Джо Байдена будет готова к сотрудничеству с Москвой, то российский лидер Владимир Путин ответит взаимностью.