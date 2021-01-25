Белый дом призвал Россию освободить задержанных на незаконных акциях

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США призывают Россию освободить всех задержанных участников несогласованной акции. 
Белый дом призвал Россию освободить задержанных на незаконных акциях
  • Reuters

«Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального», — цитирует её РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану протест в связи с поддержкой американским посольством незаконных акций в России.

Также официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва направит Вашингтону ноту из-за распространения фейков американскими интернет-компаниями.

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