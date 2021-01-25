Россия направит США ноту из-за фейков американских компаний

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона направит США ноту из-за распространения фейков американскими интернет-компаниями.
Россия направит США ноту из-за фейков американских компаний
  • Reuters

Об этом Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний — это и соцсети, и видеохостинги — в распространении фейков», — сказала она.

Она уточнила, что «причём это не единичный случай, это массовое распространение фейков».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану протест в связи с поддержкой американским посольством незаконных акций в России.

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