Россия направит США ноту из-за фейков американских компаний

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона направит США ноту из-за распространения фейков американскими интернет-компаниями.

Об этом Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний — это и соцсети, и видеохостинги — в распространении фейков», — сказала она.

Она уточнила, что «причём это не единичный случай, это массовое распространение фейков».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану протест в связи с поддержкой американским посольством незаконных акций в России.