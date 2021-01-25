Генсек ООН заявил, что мутации COVID-19 могут привести к большей смертности
- Reuters
«Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут быть устойчивы к существующим вакцинам», — приводит ТАСС слова Генсека ООН.
Гутерреш также призвал «значительно увеличить производство вакцин во всём мире, а также обеспечить их всеобщую доступность».
«Вакцины быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, в то время как беднейшим странам мира их не достаётся», — сказал он.
Кроме того, Гутерреш, выступая на форуме в Давосе, заявил о худшем экономическом кризисе за столетие на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.