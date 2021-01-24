Вице-президент Аргентины привилась вакциной «Спутник V»
- Reuters
«В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Этим я проявляю заботу не только о себе, но и об окружающих», — написала она в Twitter.
En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021
Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp
Ранее в Аргентине началась вакцинация российским «Спутником V».
В частности, российской вакциной привились президент Аргентины Альберто Фернандес и министр здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсиа.