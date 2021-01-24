В Чили снята угроза цунами после землетрясения

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Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) отменило угрозу цунами для чилийской антарктической территории, которая ранее была объявлена в связи с землетрясением.

«Гидрографическая и океанографическая служба чилийского военно-морского флота полностью отменяет меры предосторожности в отношении цунами», — написало управление в своём Twitter.

Отмечается, что ONEMI со своей стороны отменяет эвакуацию в прибрежных секторах антарктической территории.

Ранее ONEMI объявило угрозу цунами для чилийской антарктической территории после землетрясения.

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