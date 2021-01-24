В Чили снята угроза цунами после землетрясения
«Гидрографическая и океанографическая служба чилийского военно-морского флота полностью отменяет меры предосторожности в отношении цунами», — написало управление в своём Twitter.
#SHOA cancela totalmente el Estado de Precaución de Tsunami. Por su parte, ONEMI cancela evacuación por tsunami en los sectores costeros del territorio Antártico.— onemichile (@onemichile) January 24, 2021
Отмечается, что ONEMI со своей стороны отменяет эвакуацию в прибрежных секторах антарктической территории.
Ранее ONEMI объявило угрозу цунами для чилийской антарктической территории после землетрясения.