В Бразилии прошли акции с требованием импичмента Болсонару

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Оппозиционные движения и профсоюзы провели в Бразилии автомобильные акции протеста с требованием импичмента президента страны Жаира Болсонару в 17 бразильских городах.

«В нескольких городах страны в эту субботу прошли демонстрации за вакцинацию и против президента Жаира Болсонару», — говорится в сообщении портала G1.

Отмечается, что основное недовольство протетстующих вызывают действия Болсонару по борьбе с пандемией коронавируса.

Многие профсоюзы требуют возобновления экстренных выплат гражданам.

Ранее Жаир Болсонару поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента США, отметив потенциал всестороннего сотрудничества между двумя государствами.

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