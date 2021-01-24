В Бразилии прошли акции с требованием импичмента Болсонару

Оппозиционные движения и профсоюзы провели в Бразилии автомобильные акции протеста с требованием импичмента президента страны Жаира Болсонару в 17 бразильских городах.

«В нескольких городах страны в эту субботу прошли демонстрации за вакцинацию и против президента Жаира Болсонару», — говорится в сообщении портала G1.

Отмечается, что основное недовольство протетстующих вызывают действия Болсонару по борьбе с пандемией коронавируса.

Многие профсоюзы требуют возобновления экстренных выплат гражданам.

Ранее Жаир Болсонару поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента США, отметив потенциал всестороннего сотрудничества между двумя государствами.