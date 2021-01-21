Болсонару поздравил Байдена со вступлением в должность президента США
- Reuters
«Бразилия и США — две крупнейшие демократии западного мира. Наши народы связаны крепкими братскими узами и твёрдой приверженностью основополагающим свободам, принципам правового государства и поиску процветания, в основе которого лежит свобода», — говорится в документе.
Болсонару подчеркнул, что «давно испытывает восхищение перед Соединёнными Штатами», и напомнил, что с момента своего прихода к власти в январе 2019 года взял курс на «сближение Бразилиа с Вашингтоном».
Политик также отметил огромный потенциал двустороннего сотрудничества стран.
Торжественная церемония инаугурации Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия.