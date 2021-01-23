В МИД Боснии и Герцеговины оценили направления сотрудничества с Россией

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Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович оценила направления сотрудничества с Россией.
В МИД Боснии и Герцеговины оценили направления сотрудничества с Россией
  • © Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Экономика, конечно же, на первом месте. Мы с Сергеем Лавровым пришли к единому мнению о важности увеличения товарооборота между нашими странами, который снизился из-за пандемии коронавируса», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, есть и другие перспективные сферы для взаимодействия, к примеру, туризм. Очень важным Туркович назвала и сотрудничество в области культуры.

«Наши российские коллеги проинформировали нас о заинтересованности в реализации культурных проектов в Сараеве. Я думаю, что это действительно правильный путь, которым мы должны следовать, демонстрируя близость и стремление к сотрудничеству», — отметила она.

Ранее посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ оценил двустороннее сотрудничество.

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