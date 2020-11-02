Посол Южной Кореи оценил сотрудничество с Россией

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Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ оценил двустороннее сотрудничество.
Посол Южной Кореи оценил сотрудничество с Россией
  • ©Посольство Республики Корея в РФ

«Республика Корея и Россия после установления дипломатических отношений в течение 30 лет успешно развивали дружеские отношения и сотрудничество во всех областях, включая политику, экономику, гуманитарные обмены, культуру, науку и технологии, образование», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, Россия — важный партнёр, с которым нужно тесно сотрудничать для обеспечения прочного мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии.

Как отметил Ли Сок Пэ, две страны развивали взаимовыгодное сотрудничество и в сфере торговли и инвестиций.

«В то же время должен согласиться с тем, что, несмотря на достигнутые успехи, нынешний уровень двустороннего экономического сотрудничества не отражает в достаточной степени потенциал экономик наших двух стран», — сказал посол.

Ранее Ли Сок Пэ прокомментировал ситуацию с безвизовым режимом для россиян.

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