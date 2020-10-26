Посол Южной Кореи прокомментировал ситуацию с безвизовым режимом для россиян

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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ прокомментировал ситуацию с безвизовым режимом для россиян.
Посол Южной Кореи прокомментировал ситуацию с безвизовым режимом для россиян
  • Reuters

«Я очень рад, что с 27 сентября возобновлено авиасообщение между Республикой Корея и Россией и для граждан Республики Корея отменены ограничения на въезд в Российскую Федерацию», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время действие соглашения о взаимной отмене визовых требований приостановлено, но это вызванная мера, связанная с пандемией коронавируса.

Как отметил посол, приостановлено действие таких соглашений не только с Россией, но и с другими странами.

«Мы предполагаем, что в дальнейшем в соответствии с изменением ситуации с распространением коронавирусной инфекции вопрос о возобновлении действия соглашения будет пересмотрен», — добавил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с Сербией, Кубой и Японией.

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