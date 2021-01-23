Шумер сообщил, когда начнётся процесс импичмента Трампа

Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер сообщил, когда начнётся процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа.

«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера… Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», — цитирует РИА Новости Шумера.

14 января палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу.

Лидер Республиканской партии США в сенате Митч Макконнелл предлагал в своём заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту Трампа, которые не позволят начать сам процесс ранее середины февраля.