Шумер сообщил, когда начнётся процесс импичмента Трампа

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Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер сообщил, когда начнётся процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа.
Шумер сообщил, когда начнётся процесс импичмента Трампа
  • Reuters

«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера… Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», — цитирует РИА Новости Шумера.

14 января палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу.

Лидер Республиканской партии США в сенате Митч Макконнелл предлагал в своём заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту Трампа, которые не позволят начать сам процесс ранее середины февраля.

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