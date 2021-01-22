Республиканцы предлагают начать процесс над Трампом в сенате в феврале

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Лидер Республиканской партии США в сенате Митч Макконнелл предложил в своём заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту экс-президенту Дональду Трампу, которые не позволят начать сам процесс ранее середины февраля.
Республиканцы предлагают начать процесс над Трампом в сенате в феврале
  • Reuters

«Я отослал предложения по расписанию первых стадий предстоящего процесса по импичменту лидеру (демократов Чаку) Шумера и рассчитываю продолжить обсуждение с ним», — приводит РИА Новости слова Макконелла.

Он отметил, что сенат, институт президентства, и сам Трамп заслуживают «полного и честного процесса».

«Республиканцы считают, что во время сильных политических страстей абсолютно необходимо не позволять проводить процесс на скорую руку», — сказал он.

Макконелл предложил зачитать статьи импичмента в сенате 28 января, а 4, 11 и 13 февраля установить сроками обмена предварительными документами между Трампом обвинителями из палаты представителей.

Ранее The Washington Post писала, что лидер республиканцев в сенате конгресса США Митч Макконнелл предложил отложить начало рассмотрения процедуры импичмента бывшего президента США Дональда Трампа до февраля.

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