Франция приветствует намерение США и России продлить СНВ-III

Франция поддерживает намерение Москвы и Вашингтона продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил официальный представитель французского МИД.

«Франция приветствует решение президента Байдена предложить России продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что продление договора поможет сохранить «важную опору международной системы разоружения и контроля над вооружениями».

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что продление договора даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений.

В МИД России заявили, что российская сторона приветствует настрой американских властей на продление договора СНВ.