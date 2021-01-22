Франция приветствует намерение США и России продлить СНВ-III
- globallookpress.com
«Франция приветствует решение президента Байдена предложить России продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что продление договора поможет сохранить «важную опору международной системы разоружения и контроля над вооружениями».
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что продление договора даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений.
В МИД России заявили, что российская сторона приветствует настрой американских властей на продление договора СНВ.