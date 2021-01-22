Столтенберг заявил о поддержке странами НАТО продления ДСНВ
- Reuters
«Все страны — члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас... мы не должны допустить распада ДСНВ», — заявил он на брифинге в Брюсселе.
По словам Столтенберга, продление СНВ-III — «это только начало процесса усиления международных действий по контролю над вооружениями».
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что продление ДСНВ даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений.
В МИД России заявили, что российская сторона приветствует настрой американских властей на продление договора СНВ-III.