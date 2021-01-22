Столтенберг заявил о поддержке странами НАТО продления ДСНВ

Все страны — члены НАТО выступают за продление Москвой и Вашингтоном договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Все страны — члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас... мы не должны допустить распада ДСНВ», — заявил он на брифинге в Брюсселе.

По словам Столтенберга, продление СНВ-III — «это только начало процесса усиления международных действий по контролю над вооружениями».

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что продление ДСНВ даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений.

В МИД России заявили, что российская сторона приветствует настрой американских властей на продление договора СНВ-III.