МИД России приветствовал настрой США на продление ДСНВ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона приветствует настрой американских властей на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
МИД России приветствовал настрой США на продление ДСНВ
  • globallookpress.com

Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в Москве обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого Дома в пользу продления действия ДСНВ на пять лет.

«Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения», — заявила она.

Также в МИД России заявили, что готовы, не откладывая, вступить в контакт с американской стороной для скорейшего оформления договорённости о продлении ДСНВ на пять лет.

В министерстве добавили, что сделать это необходимо в самые сжатые сроки, поскольку действие договора истекает 5 февраля 2021 года.

Ранее в Белом доме заявили, что власти США выступают за продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией на пять лет.

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