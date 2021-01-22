ВОЗ заключила соглашение о поставке 40 млн доз вакцины Pfizer

Всемирная организация здравоохранения заключила договор на поставку через механизм COVAX 40 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Reuters

«Сегодня я рад объявить, что COVAX подписал соглашение с Pfizer/BioNTech на 40 млн доз вакцины», — говорится в сообщении. "That’s why today I’m glad to announce that COVAX has signed an agreement with Pfizer/BioNTech for up to 40 million doses of its #COVID19 vaccine"-@DrTedros#ACTogether — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 22, 2021 Отмечается, что ВОЗ ожидает поставку до 150 млн доз вакцины производства AstraZeneca/Oxford в I квартале 2021 года. Ранее стало известно, что ВОЗ 22 января начнёт процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».