ВОЗ заключила соглашение о поставке 40 млн доз вакцины Pfizer
- Reuters
«Сегодня я рад объявить, что COVAX подписал соглашение с Pfizer/BioNTech на 40 млн доз вакцины», — говорится в сообщении.
"That’s why today I’m glad to announce that COVAX has signed an agreement with Pfizer/BioNTech for up to 40 million doses of its #COVID19 vaccine"-@DrTedros#ACTogether— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 22, 2021
Отмечается, что ВОЗ ожидает поставку до 150 млн доз вакцины производства AstraZeneca/Oxford в I квартале 2021 года.
Ранее стало известно, что ВОЗ 22 января начнёт процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».