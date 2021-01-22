Обвиняемых в гибели мигрантов в Эссексе приговорили к тюремным срокам

Обвиняемые в гибели 39 вьетнамских мигрантов в британском Эссексе в октябре 2019 года по решению Центрального уголовного суда Лондона приговорены к тюремному заключению сроком от 13 до 27 лет, передаёт Sky News.

Четверо из них признали вину в пособничестве нелегальной иммиграции и непредумышленном убийстве.

В частности, 41-летний Ронан Хьюджес (руководитель транспортной компании) и 26-летний Морис Робинсон (водитель грузовика) были приговорены к 20 годам и 13 годам и четырём месяцам тюремного заключения соответственно.

Ещё один организатор незаконной перевозки мигрантов, 43-летний Георге Ника, получил 27 лет тюрьмы, а 24-летний Имон Харрисон, доставивший прицеп в бельгийский порт Зебрюгге для переправки в Великобританию, был приговорён к 18 годам заключения.

Троих других фигурантов, связанных с преступлением, приговорили к срокам от трёх до семи лет тюрьмы.

Как заявил судья, мигранты умерли «ужасно мучительной смертью» из-за недостатка кислорода во время переправы в трейлере на пароме в Великобританию.

В январе 2020 года суд в Ирландии разрешил экстрадицию в Великобританию Харрисона, обвиняемого по делу о гибели мигрантов в британском Эссексе.

23 октября 2019 года в Эссексе обнаружили грузовик с 39 телами мигрантов. Как стало известно, все погибшие были гражданами Вьетнама.