Посольство в Албании назвало надуманными обвинения в адрес дипломата

Албания не представила каких-либо доказательств нарушения российским дипломатом, который был объявлен персоной нон грата, антикоронавирусных мер, заявили в посольстве России.

«Никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось... Считаем, что выдвинутые в его адрес обвинения беспочвенны и носят надуманный характер», — говорится в заявлении в Facebook.

В посольстве рассказали, что Алексей Кривошеев, которого обвинили в Албании в нарушении противоэпидемических мер, после выявления у него в начале ноября 2020 года коронавирусной инфекции COVID-19 находился на двухнедельном карантине и вышел на работу только после получения двух отрицательных результатов тестов.

«Никаких внешних контактов, кроме как посещения медицинских учреждений для сдачи положенных тестов, он не имел», — добавили там.

В дипмиссии также напомнили албанской стороне, что имена дипломатов, объявляемых персонами нон грата, из соображений безопасности не раскрываются до того, как они покинут страну пребывания.

21 января Албания объявила персоной нон грата российского дипломата, он должен покинуть страну в течение 72 часов.

В МИД России заявили, что с большим сожалением воспринимают решение о высылке российского дипломата из Тираны и заверили, что этот недружественный шаг не останется без ответа.