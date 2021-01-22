Посольство России прокомментировало обвинения Албании в адрес дипломата

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Посольство России в Албании считает необоснованными обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата.
Посольство России прокомментировало обвинения Албании в адрес дипломата
  • Reuters

Как стало известно ранее, Албания объявила персоной нон грата российского дипломата «из-за нарушения антикоронавирусных мер», он должен покинуть страну в течение 72 часов.

«Посольство России подтверждает получение соответствующей вербальной ноты от албанской стороны. Ознакомлены также с сообщением для прессы на эту тему, опубликованным МИД Албании. Считаем все приведённые в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными», — цитирует дипломатическое ведомство РИА Новости.

В посольстве добавили, что указание в пресс-релизе имени и фамилии российского сотрудника «грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике».

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