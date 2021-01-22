Посольство России прокомментировало обвинения Албании в адрес дипломата

Посольство России в Албании считает необоснованными обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата.

Как стало известно ранее, Албания объявила персоной нон грата российского дипломата «из-за нарушения антикоронавирусных мер», он должен покинуть страну в течение 72 часов.

«Посольство России подтверждает получение соответствующей вербальной ноты от албанской стороны. Ознакомлены также с сообщением для прессы на эту тему, опубликованным МИД Албании. Считаем все приведённые в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными», — цитирует дипломатическое ведомство РИА Новости.

В посольстве добавили, что указание в пресс-релизе имени и фамилии российского сотрудника «грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике».