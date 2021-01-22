В МИД России прокомментировали высылку дипломата из Албании

Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны, этот недружественный шаг не останется без ответа. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Воспринимаем это с большим сожалением, потому что это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений, и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа», — приводит РИА Новости слова Грушко.

Замминистра иностранных дел России подчеркнул, что один из главных принципов в дипломатии — это взаимность и «его никто не отменял».

Как стало известно ранее, Албания объявила персоной нон грата российского дипломата «из-за нарушения антикоронавирусных мер», он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Посольство России в Албании считает необоснованными обвинения в адрес российского дипломата.