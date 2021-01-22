В МИД России прокомментировали высылку дипломата из Албании

Короткая ссылка
Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны, этот недружественный шаг не останется без ответа. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
В МИД России прокомментировали высылку дипломата из Албании
  • Reuters

«Воспринимаем это с большим сожалением, потому что это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений, и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа», — приводит РИА Новости слова Грушко.

Замминистра иностранных дел России подчеркнул, что один из главных принципов в дипломатии — это взаимность и «его никто не отменял».

Как стало известно ранее, Албания объявила персоной нон грата российского дипломата «из-за нарушения антикоронавирусных мер», он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Посольство России в Албании считает необоснованными обвинения в адрес российского дипломата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить