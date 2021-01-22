ГП России оценила ситуацию с розыском россиян из-за взрыва в Бейруте

Генпрокуратура России прокомментировала объявление Интерполом в розыск двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута в августе 2020 года.

На запрос РИА Новости в Генпрокуратуре сообщили, что не получали уведомления от компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева — владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра в порту Бейрута.

«Принимая во внимание, что Гречушкин И.В. и Прокошев Б.Н. являются гражданами России, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории России по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи», — добавили в ведомстве.

12 января Интерпол объявил двоих россиян в международный розыск по делу о взрыве в порту Бейрута в августе 2020 года, когда сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры.

Подробнее — в материале RT.

4 августа 2020 года в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли около 200 человек.