Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году, передаёт ливанское национальное агентство NNA.

Сообщается, что «красные уведомления» выданы на имеющих российское гражданство владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра в порту, и предпринимателя из Португалии, который проводил оценку склада в гавани.

Имена не называются, однако ранее сообщалось, что судно принадлежит Игорю Гречушкину, а капитаном был Борис Прокошев.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли около 200 человек.