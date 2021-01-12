Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

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Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году, передаёт ливанское национальное агентство NNA.
Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута
  • Reuters

Сообщается, что «красные уведомления» выданы на имеющих российское гражданство владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра в порту, и предпринимателя из Португалии, который проводил оценку склада в гавани.

Имена не называются, однако ранее сообщалось, что судно принадлежит Игорю Гречушкину, а капитаном был Борис Прокошев.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли около 200 человек.

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